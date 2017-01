తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రూ.4,687 కోట్ల మేర బోధనా రుసుములు చెల్లించినట్లు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana CM K Chandrasekhar Rao responded on Fee reimbursement issue in Assembly on Thursday.