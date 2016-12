కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా గృహప్రవేశాలు: ఎర్రవల్లిలో పండుగ వాతావరణం..

నేటి ఉదయం సిద్దిపేట జిల్లాలోని ఎర్రవెల్లి, నర్సన్నపేట గ్రామాల్లో సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా వేదపండితుల మంత్రోచ్చరణల సామూహిక గృహప్రవేశాలు జరిగాయి.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 10:59 [IST]

English summary

Telangana Chief Minister K Chandrasekhar Rao has inaugurated double bedroom houses in Erravalli and Narsannapet villages in Jagdevpur mandal of Medak district. He also inaugurated a community hall at Erravalli.