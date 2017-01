రాష్ట్రంలో ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు అవసరమా అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ ప్రశ్నించారు. కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలకు కూడా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు పోటీ పడుతున్నారని ఆయన చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana CM K chandrasekhar Rao not happy with the number of engineering colleges.