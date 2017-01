టిప్ టాప్ గా రెడీ అయి 12గం.కు అసెంబ్లీకి వస్తున్న కేసీఆర్.. సభలో 'షోలే' సినిమా చూపిస్తున్నారని రేవంత్ విమర్శించారు.

English summary

TDP working president Revanth Reddy criticized CM KCR on that he was showing sholay movie in assembly