'గత 70ఏళ్లలో చేయలేనిది.. టీఆర్ఎస్ రెండున్నరేళ్లలో చేసింది'

గత 70ఏళ్లలో మునుపటి ప్రభుత్వాలు చేయని పనిని రెండున్నరేళ్లలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసి చూపించిందని కేసీఆర్ ధీమాగా చెప్పారు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 12:48 [IST]

English summary

Telangana CM KCR described about upcoming national highways in the state, on friday in assembly.