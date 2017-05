అప్పుడే వద్దు.. కాస్త సంయమనం!: 'షా' విమర్శలపై కేసీఆర్ వ్యూహం..

బీజేపీతో సఖ్యతగా మెదులుతున్న నేపథ్యంలో.. అమిత్ షా పర్యటనపై విమర్శలు చేయడం కన్నా ఆచితూచి స్పందించడమే మేలు అనేది కేసీఆర్ ఆలోచన.

English summary

Telangana CM KCR sent his orders in to Trs cadre about Amit shah telangana tour. He suggested to leaders 'take time and respond but dont be quick'