ఏం సంకేతాలు?: ఆంధ్రజ్యోతి ఆఫీసులో కెసిఆర్, రాధాకృష్ణతో సయోధ్య

కెసిఆర్ ఆంధ్రజ్యోతి ఆఫీసును సందర్శించడం పలువురిని ఆశ్చర్యపరిచింది. ఫోన్ చేసి ఆరా తీసిన తర్వాత సందర్శనకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది ప్రశ్న.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana CM and Telangana Rastra Samithi (TRS) president K Chandrasekhar Rao has visited Vemuri Radhakrishna's Andhrajyothy office, gutted in fire accident.