వ్యాపారులు సిండికేట్‌గా మారి తాము తగ్గించిన ధరకు విక్రయిస్తే కొంటామనడం ఆందోళనకు నేపథ్యం. వ్యాపారులు దానికి నాణ్యత సాకు చూపడం మరీ వింతగా కనిపిస్తున్నది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Mirchi farmers angered on business people because down fall the mirchi rate rs 13,500 to rs.3000 while they are gone marketyard dismental the furniture.