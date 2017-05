ఖమ్మంలో కిషన్ రెడ్డి అరెస్ట్, ఉద్రిక్తత: హరీశ్ రావుకు సవాల్

తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ శాసనసభా పక్షనేత కిషన్ రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో మిర్చికి మద్దతు ధర కోసం గతవారం రోజులుగా రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.

Story first published: Friday, May 5, 2017, 9:02 [IST]

English summary

BJP MLA leader Kishan Reddy on Friday arrested in Khammam, when he wanted to meet farmers.