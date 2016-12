అసెంబ్లీలో ప్రశ్నోత్తరాలు:హోంగార్డుల వేతనాలు పెంచాలన్న కిషన్ రెడ్డి..

ప్రస్తుతం హోంగార్డులకు ఇస్తున్న రూ.12వేల వేతనాన్ని రూ.20వేలకు పెంచాల్సిందిగా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కిషన్ రెడ్డికి ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 11:34 [IST]

BJP MLA Kishan Reddy demanded for the salary increment of homeguards on friday in telangana assembly