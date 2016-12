ఒక్క ఎస్సెమ్మెస్ తో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు

ఒక్క నంబర్ కి ఎస్సెమ్మెస్ చేసి వాహనానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు.

English summary

A service that gives away a vehicle owner's personal details via SMS. This may appear to be helpful data that could come in handy during road accidents and rash driving cases, before purchasing a second-hand vehicle or for law enforcement and investigation purposes.