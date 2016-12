నో పర్మిషన్: ఇంట్లోనే కోదండరామ్ దీక్ష, అసెంబ్లీని బహిష్కరించిన విపక్షాలు

తెలంగాణ జెఎసి చైర్మన్ కోడండరామ్‌కు పోలీసులు షాక్ ఇచ్చారు. పోలీసులు నిరాకరించడంతో ఆయన ఇంట్లోనే దీక్షకు దిగారు.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 10:30 [IST]

English summary

Telangana JAC chairman Kodandaram has begun his fast in his residence in Hyderabad opposing KCR government's land acquistion act.