కెసిఆర్‌ పంథానే: కోదండరామ్ పొరపాట్లు ఏమిటి, ఎందుకు?

తెలంగాణ జెఎసి నిర్మాణంలో కోదండరామ్ తెరాస నిర్మాణంలో కెసిఆర్ అనుసరించిన పంథానే అనుసరించారు. దానివల్లనే ఇప్పుడు కోదండరామ్‌కు మద్దతు లభిస్తుందా అనే అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

According to political analysts - Telangana JAC chairman Kodandaram has followed the strategy of Telangana Rastra samithi (TRS) chief and CM K Chandrasekhar Rao (KCR)