'కేసీఆర్'కు కోదండరాం సీరియస్ వార్నింగ్: అదే చేస్తే.. హైదరాబాద్ అంతా ధర్నాలే!

ఇందిరా పార్క్ నుంచి ధర్నా చౌక్ ను తొలగించడం వల్ల ప్రజాస్వామ్యం మనుగడ కోల్పోతుందన్నారు. ధర్నాచౌక్ పరిరక్షణ కోసం నెల రోజులుగా నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయని కోదండరాం గుర్తు చేశారు.

English summary

Telangana JAC Chairman Kodandaram seriously warned KCR Governoment over the issue of Dharna chowk. He said govt should step back on this decision