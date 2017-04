నగరాన్ని చూద్దామని వచ్చిన కోల్‌కతా అమ్మాయిపై నలుగురు వ్యక్తులు హైదరాబాదు నగరంలోని అపార్టుమెంటులో బంధించి గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Kolkata girl has been gang raped by choreographer and his friends in Hyderabad.