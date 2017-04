అవినీతి ఆరోపణలు చేసి, నిరూపించకుంటే ఆయా శాఖ మంత్రులు కేసులు పెట్టాలని ఇటీవల తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యానిచండంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆదివారం ఘాటుగా స్పందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana Congress MLA Komatireddy Venkat Reddy on Sunday has challenged TRS government to file case against him.