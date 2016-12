నా నాలుకపై మచ్చ.. 2019లో తెరాసకు 5 సీట్లే, కేసీఆర్ గెలుపు కష్టమే, జానాకు చెప్పా: కోమటిరెడ్డి

2019 ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి 5 సీట్లు మాత్రమే వస్తాయని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత కోమటిరెడ్డి వెంకట రెడ్డి బుధవారం నాడు అన్నారు.

English summary

Komatireddy predicts TRS will win only 5 seats in 2019, Miryalaguda MLA challenge.