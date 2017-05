నల్గొండలో పరస్పరం రాళ్ళు రువ్వుకొన్న టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, కోమటిరెడ్డి అరెస్ట్

నల్గొండ బత్తాయి మార్కెట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Nalgaonda MLa Komati reddy Venkat reddy and minister Jagadeesh Reddy groups attacked each and other on Tuesday in Nalgonda.