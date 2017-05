నల్గొండ జిల్లా, నార్కట్‌పల్లి మండల పరిధిలోని బ్రాహ్మణవెల్లెం గ్రామంలో నిర్మిస్తున్న ఉదయ సముద్రం ఎత్తిపోతల పథకాన్ని జూన్ నాటికి పూర్తి చేస్తామని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీశ్ రావు గతంలో ప్రకటించిన సంగతి

English summary

Congress Mla Komatireddy Venkata Reddy mobilising crowd for Minister Harish Rao's meeting in Nalgonda on the occassion of market opening