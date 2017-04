రీడిజైనింగ్ పేరుతో ఆంధ్రా కాంట్రక్టర్లకు పనులు అప్పగించి.. సీఎం కేసీఆర్ వేలకోట్ల రూపాయల ముడుపులు తీసుకున్నారని కోమటిరెడ్డి ఆరోపించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana congress MLA Komatireddy Venkatreddy alleged that CM KCR was taken bribe from Andhra contractors in irrigation department