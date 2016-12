వారెవ్వా! 'మీసాల కొమురెల్లి: 100మీ. దూరం మినీ బస్సును లాగిన వైనం

మహబూబాబాద్‌ జిల్లా తొర్రూరు రెవెన్యూ డివిజన్‌ పరిధిలోని హరిపిరాల గ్రామానికి చెందిన లారీ మెకానిక్‌ ఎర్రబోయిన కొమురెల్లి చిన్నప్పటి నుంచి మీసాలను ఎంతో ఆసక్తితో పెంచుకునే వాడు.

English summary

Komurelly has dragged a bus with his mustache.