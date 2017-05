అసలు విషయం బయటపెట్టిన ఆర్.కృష్ణయ్య: పురంధేశ్వరితో భేటీ వెనుక!..

పురంధేశ్వరితో భేటీకి ఎలాంటి రాజకీయ ప్రాధాన్యం లేదన్నారు. తన కుమారుడి వివాహానికి పురంధేశ్వరి హాజరుకాలేకపోయారని, ఈ నేపథ్యంలోనే సోమవారం నాడు నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించేందుకు ఆమె తమ ఇంటికి వచ్చారని అన్నారు

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:42 [IST]

English summary

BC Leader R.Krishnaiah revealed the details of meeting with BJP Leader Purandheswari. He said there is no political topic, she just came to bless his newly married son