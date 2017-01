హైదరాబాద్: తన కూతరు కంటే తనకు ఏదీ ముఖ్యం కాదని ఐటీ, పారిశ్రామిక శాఖ మంత్రి కేటీ రామారావు స్పష్టం చేశారు. ఎప్పుడూ అధికారిక కార్యక్రమాలతో బిజీ బిజీగా ఉండే తన కూతురి పేరెంట్- టీచర్ మీటింగ్‌కు హాజరయ్యారు.

More butterflies in my stomach to attend my 8 yr old daughter's parent-teachers meeting than for my assembly debates or elections!! Hmmm 🤔