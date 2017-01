చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి..: సోమవారం నాడు కేటీఆర్ ఇలా!..

హైదరాబాద్: 'ప్రతీ సోమవారం నాడు చేనేత దుస్తుల్లోనే విధులకు హాజరవుతాను..' తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్య ఇది. చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడా మాటను ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు.

నేడు సోమవారం కావడంతో చేనేత దుస్తులను ధరించి ఆయన తన కార్యాలయానికి వచ్చారు. కేటీఆర్ తో పాటు ఆయన కార్యాలయ సిబ్బంధి, అధికారులు కూడా చేనేత దుస్తుల్లోనే విధులకు రావడం విశేషం.

చేనేతకు చేయూతనివ్వాలన్న కేటీఆర్ పిలుపును అనుసరించి జిల్లా కలెక్టర్లు సైతం ఈరోజు చేనేత దుస్తుల్లో విధులకు హాజరయ్యారు. దీన్నిబట్టి ఆయన పిలుపునకు విశేష స్పందన లభించిందనే చెప్పాలి.

I & C secretary @arvindkumar_ias and collectors across districts. Every Monday is being observed as Handloom day in all government offices pic.twitter.com/TzlKWPpWWI