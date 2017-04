60ఎకరాల్లో టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ.. 75ఎకరాల్లో పార్కింగ్: కేటీఆర్

ప్రధాన సభ ప్రాంగణం 5ఎకరాల్లో ఉంటుందని తెలిపారు. మొత్తం ప్లీనరీ 60ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలియజేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

On wednesday, Telangana IT minister KTR explained about the trs party plenary meet in Kompally. He said arrangements are going on