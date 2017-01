తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే రేవంత్ రెడ్డికి అబద్ధాలు చెప్పడం కొత్తేం కాదని రాష్ట్ర మంత్రి కేటీ రామారావు ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Telangana Minister KT Rama Rao on Tuesday fired at MLA Revanth Reddy and TDP.