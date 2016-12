షబ్బీర్ ‘భిక్ష’ వ్యాఖ్యలతో గందరగోళం: కేటీఆర్ ఏకేశారు

శాసనమండలిలో వ్యవసాయరంగంపై చర్చ జరుగుతున్న సమయంలో కొంత గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది.

English summary

Telangana Minister KTR on wednesday fired at Shabbir comments in Legislative Council.