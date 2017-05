కాకినాడ వెంకట్రావు ప్రాణాలు కాపాడిన కేటీఆర్: ఆస్పత్రికి ఫోన్ చేసి ఆరా

రోడ్డుప్రమాదంలో గాయపడ్డ ఓ వ్యక్తిని మంత్రి కేటీ రామారావు తన ఎస్కార్ట్‌ వాహనంలో ఆసుపత్రికి చేర్చి ప్రాణాలు కాపాడారు.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 8:17 [IST]

English summary

Telangana minister KT Rama Rao on Monday helped to a accident victim to admit in a hospital in Hyderabad.