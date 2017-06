హైదరాబాద్: కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ సంగారెడ్డి ప్రజాగర్జనలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై తెలంగాణ ఐటీ మంత్రి కేటీ రామారావు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. కుటుంబపాలన గురించి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం మాట్లాడటం ఈ దశాబ్దపు పెద్ద జోక్ అని ఎద్దేవా చేశారు.

ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోయిన స్థానిక నాయకులు రాసిచ్చిన స్క్రిప్టుతో రాహుల్ గాంధీ ప్రసంగించారని, ఇది ఆ పార్టీ చౌకబారుతనానికి నిదర్శనమన్నారు. సంగారెడ్డి ప్రజాగర్జన సభలో కేసీఆర్ సర్కారుపై రాహుల్ గాంధీ విమర్శలు గుప్పించడంతో గురువారం రాత్రి కేసీఆర్ ట్వీట్టర్‌లో ధీటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Indian Notional Congress leadership talking of 'family rule' has to be the joke of the millennium. Classic comedy 😀