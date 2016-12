కాలుష్యానికి చెక్ పెడుతున్నాం, మనమే బెటర్: సభలో కేటీఆర్

రాజధాని నగరంలో వాయు, జల, శబ్ద కాలుష్యం నివారణకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందని తెలంగాణ మంత్రి కేటీ రామారావు తెలిపారు.

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 11:33 [IST]

English summary

Telangana minister KT Rama Rao on Tuesday responde on Hyderabad polution issue in Assembly.