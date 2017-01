షేక్‌పేటలోని సెవెన్ టూంబ్స్ హైదరాబాద్ చరిత్రను, కీర్తి ప్రతిష్ఠలను చాటి చెబుతున్నాయని రాష్ట్ర మంత్రి కే తారకరామారావు అన్నారు.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 16:01 [IST]

Minister for Municipal Administration and Urban Development K.T. Rama Rao said that the government would strive to get Unesco World Heritage Site status for the Qutb Shahi tombs complex and Golconda fort.