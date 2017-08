వీధుల గుండా తిరుగుతూ గణపతిపై ముస్లీం దంపతుల ప్రచారం, కెటిఆర్ మెచ్చుకోలు

హైదరాబాద్: నాలుగేళ్లుగా వినాయ‌క చ‌వితి సంద‌ర్భంగా ప్లాస్ట‌ర్ ఆఫ్ పారిస్ వినాయ‌కుడి విగ్ర‌హాలు కాకుండా మ‌ట్టి విగ్ర‌హాల‌ను ప్ర‌తిష్టించాల‌ని వినూత్న రీతిలో ప్ర‌చారం చేస్తున్న ముస్లిం దంప‌తుల‌ను మంత్రి కేటీఆర్ మెచ్చుకున్నారు.

వీరి గురించి తెలియజేస్తూ ఆయన సామాజిక అనుసంధాన వేదిక ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేశారు. మ‌హ‌బూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మ‌హ్మ‌ద్ సుభానీ, స‌లీమాల గురించి స్థానికంగా చాలామందికి తెలుసు.

సుభాన్ ధోతి ధ‌రించి, చొక్కా లేకుండా, శ‌రీరం మొత్తం మ‌ట్టి రంగు రుద్దుకుని, మ‌ట్టి వినాయ‌కుడి ఆకారంలో చేసిన త‌ల‌ మాస్క్‌ను ధ‌రించి రిక్షా మీద గ‌ణ‌ప‌తి లాగా కూర్చుంటాడు.

Mohd Subhani and Saleema from Mahabubabad took up the noble cause to promote Clay Ganesha. Been doing this from 2013 I believe 👏👏 pic.twitter.com/Vi0tZDpgKR