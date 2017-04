కేటీఆర్ ఆపన్న హస్తం: సహాయం కావాలని అడిగిన క్షణాల్లోనే!..

దేవరాజు పనిచేసే కంపెనీ యాజమాన్యం ఎలాంటి సాయం అందించడం లేదని, దయచేసి మృతదేహాన్ని అతని స్వస్థలానికి తీసుకొచ్చేందుకు సహకరించాలని ట్వీట్ చేశాడు.

English summary

Telangana IT Minister KTR promised to help a family, their family member was died saudi arabia. Ktr said govt will help to bring his dead body