సమర్థుడు: హరీశ్ రావుకు కేటీఆర్ ప్రత్యేకమైన ట్వీట్

హైదరాబాద్: తెలంగాణ భారీ నీటి పారుదల, మార్కెటింగ్ శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్ రావు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శనివారం(జూన్ 3) ఆయనకు నేతలు, కార్యకర్తల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తాయి. కాగా, ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీ రామారావు.. హరీశ్ రావుకు ప్రత్యేకంగా పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

హరీశ్ రావు సమర్థవంతమైన నాయకుడని కొనియాడారు. 'స్పష్టమైన భావ ప్రకటన, కష్టపడేతత్వం, సమర్థత కలిగిన తమ నాయకుల్లో ఒకరైన హరీశ్ రావుగారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు' అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

Many happy returns of the day to one of our most able, articulate & hardworking leaders @trsharish Garu on his birthday 🎉