పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని లేడీ టెక్కీని గోడకేసి బాదిన మరో టెక్కీ: తీవ్రగాయాలు

ప్రేమిస్తున్నానని, తననే పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడిన ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్.. తోటి మహిళ టెక్కీపై దాడికి పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆమె తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు. ఈ ఘటన నగరంలోని ఘట్‌కేసర్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఘటనపై

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A lady techie attacked by her colleague for refusing his marriage proposal, in Hyderabad, on Thursday.