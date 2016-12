హైదరాబాదులో ఓ మహిళా టెక్కీ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. భర్త బెంగళూరులో ఉండగా, ఆమె ఇంట్లో ఫ్యాన్‌కు చీరతో ఉరేసుకుని మరణించింది.

English summary

A lady techie has commited suicide at KPHB colony in Hyderabad, while her husband is in Bengaluru of Karnataka.