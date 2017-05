జగన్ కేసులో సంచలనం సృష్టించిన ఐపిఎస్ అధికారి లక్ష్మినారాయణ హైదరాబాదుకు డిప్యుటేషన్‌పై రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

According to teports - IPS officer Lakshminarayana is trying to come to Hyderabad on deputation.