ఆడుకొనే సమయం తగ్గించిందని నానమ్మపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాలుడు

తనకు ఆడుకొనే సమయాన్ని బాగా తగ్గించిందని తన నానమ్మపై ఓ బాలుడు ఎస్ ఆర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదుచేశాడు. ఆమెపై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులను డిమాండ్ చేశాడు.

English summary

a little boy complient against his grand mother accusing her of torture after she reduced his playtime