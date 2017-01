చదివేది ఎెంటెక్. మందు, మగువలకు బానిసై పబ్‌లో తప్ప తాగి తన కారుతో ఆ వ్యక్తిని ఢీకొట్టి చంపేశాడు. చివరకు పోలీసులు చేతికి చిక్కాడు.

English summary

An MTech student killed an ex serviceman in a road accident at Gachibowli in Hyderabad