కేంద్ర సమాచార కమిషనర్ మాడభూషి శ్రీధర్ అధికారాల పరిధి నుంచి కేంద్ర మానవ వనరుల మంత్రిత్వ శాఖను తప్పిస్తూ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఆర్.కె.మాథూర్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:46 [IST]

English summary

New Delhi: Chief Information Commissioner R K Mathur has taken away Ministry of HRD from Information Commissioner Sridhar Acharyulu who had recently ordered Delhi University to make public records related to students of BA course of 1978, the year in which Prime Minister Narendra Modi had passed out.