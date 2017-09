కౌంటర్ థియరీ ఆఫర్ చేయండి.. అంతేకానీ!..: కంచ ఐలయ్య పుస్తకంపై మహేష్ కత్తి

Telangana

Mittapalli Srinivas

Subscribe to Oneindia Telugu

పుస్తక వివాదం నేపథ్యంలో కంచ ఐలయ్యను చంపుతామని బెదిరిస్తున్నవారిని మహేష్ కత్తి సున్నితంగా హెచ్చరించారు. 'ఇక్కడ హక్కులు దళితులకా అధికార కులాలకా అనేది కాదు. Right to freedom of expression అందరికీ ఉంది. కానీ కొడతాం, చంపుతాం అని బెదిరించి హక్కు ఎవరికీ లేదు'. 'కంచ ఐలయ్య గారు రాసింది అభ్యతరకరం అయితే అభ్యతరాన్ని తెలపండి. కౌంటర్ థియరీ ఆఫర్ చెయ్యండి. అఫెన్సివ్ అనిపిస్తే కోర్టుకు వెళ్ళండి. ఇవన్నీ అందరికీ ఉన్న హక్కులే. కానీ చట్టం రక్షణ కల్పించిన హక్కుకు హాని కలిగిస్తూ, అది మా హక్కు అని మాత్రం అనకండి'. అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

English summary

Bahujan thinker, Film critic Mahesh Kathi responded on Professor Kancha Ilaiah's book on Vysyas. He shared his opinion in his facebook account