ఫేస్ బుక్ లో అభ్యంతరకరపోస్టులు,ఆమె చేసిందంటే ..!

ఓ యువతిని వేధించడమే కాకుండా పేస్ బుక్ లో ఆమె పై అసభ్యకరంగా పోస్టులు పెట్టిన జీవన్ శర్మ అనే యువకుడిని అరెస్టుచేశారు పోలీసులు . అతనిపై పోలీసులు రౌడీషీట్ ఓపెన్ చేశారు.

English summary

man arrested for harassing woman , jeevan sharma was harrasing a lady with messages and inappropriate posts in facebook