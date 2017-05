షాక్: పెళ్లై నెలరోజులే, భార్య అశ్లీల చిత్రాలు వాట్సాప్ లో, భర్త ఏం చేశాడంటే?

భార్య అశ్లీల చిత్రాలు భర్తకు వాట్సాప్ లో దర్శనమిచ్చాయి.దీంతో ఆ భర్త ఖంగుతిన్నాడు. వివాహమై నెలరోజులు కూడ దాటలేదు.అయితే ఈ సమయంలోనే భార్య అశ్లీల చిత్రాలు వాట్సాప్ లో రావడంతో బాధితుడు షీటీమ్స్ ను ఆశ్రయిం

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A man arrested for sexual harassment in Hyderabad on Saturday. A lady live in Jeedimetla. One month back she got married. when she studying 10 the class,her classmate harassed her. recently he posted abusing photos her husband's whatsapp.