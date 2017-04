పక్కింటి మహిళపై అత్యాచారయత్నం!, తిరగబడితే బలైపోయాడు..

శ్రీనివాస్ రెడ్డి దుశ్చర్యకు వెంటనే అప్రమత్తమైన సదరు యువతి గట్టిగా కేకలు పెట్టింది. దీంతో గ్రామస్తులంతా గుమిగూడి శ్రీనివాస్ రెడ్డికి దేహశుద్ది చేశారు.

English summary

A-30-year-old man was beaten to death at Borgam (P) village in Nizamabad mandal on Tuesday as he attempted to rape a neighbour. The deceased, Eega Srinivas Reddy, 30, belongs to the same village.