ప్రవర్తనపై అనుమానం: భార్యనూ పిల్లలనూ చంపేసి ఆత్మహత్య

భార్యపై అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి అత్యంత దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను చంపేసి తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

English summary

A man killed his wife and children and committed suicide in Bhadradri kothagudem district of Telangana.