సహ ఉపాధ్యాయురాలిపై యాసిడ్ దాడికి యత్నించిన కీచకుడు..

సహ ఉపాధ్యాయినిని కొంతకాలంగా వేధిస్తూ వెంటపడ్డాడు. వినకపోవడంతో ఏకంగా యాసిడ్‌ దాడికి యత్నించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A male teacher was tried to attack his co-teacher with acid. Incident took place in nirmal