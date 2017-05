రైతులకు బేడీలు వేయడం తప్పిదమే: ఒప్పుకున్న తెలంగాణ మంత్రి!

మిర్చి పంటకు గిట్టుపాట ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఖమ్మం మార్కెట్ యార్డులో కొంతమంది రైతులు దాడికి పాల్పడిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

Telagana Agriculture minister Pocharam Srinivas Reddy responded over manacles to farmers issue in Khammam. He agreed it's a blunder mistake