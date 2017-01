'గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి' అంతా అబద్దం: తెలంగాణ లీడర్స్ ఆగ్రహం

గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి సినిమాలో చాలా అవాస్తవాలు ఉన్నాయని తెలంగాణ అసోసియేషన్ నాయకులు, పలువురు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు.

English summary

Leaders of Telangana associations, including historians, have found fault with the Telangana government’s decision to waive entertainment tax for a historically inaccurate movie like Gautamiputra Satakarni.