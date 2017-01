ఓరి ఈడి ఏషాలో: ఫ్లాట్ లోనే పూలకుండీల్లో గంజాయి సాగు!

'పూల మొక్కలు పెంచుకుంటే ఏమొస్తుంది నా పిండాకూడు.. అదే గంజాయి మొక్కలైతే.. ఆహా.. నా సామిరంగ..' అనుకున్నాడో ఏమోగానీ ఓ ప్రబుద్ధుడు బరితెగించి అంత పనీ చేశాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, January 2, 2017, 19:24 [IST]

English summary

Task Force Police of Telangana State arrested a man in YK Residency at Golconda on Monday against a crime of Marijuana Cultivation in his Flat.