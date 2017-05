వధువుకు ప్రియురాలి మేసేజ్ అర్ధాంతరంగా రద్దైన పెళ్ళి, వరుడిని పోలీసులిలా..

అచ్చు సినిమాల్లో జరిగినట్టుగానే వరంగల్ జిల్లాలో ఓ సంఘటన చోటుచేసుకొంది. మరికొద్దిసేపట్లో వివాహం జరగాల్సి ఉంది.అయితే వధువు సెల్ పోన్ కు వచ్చిన ఓ మేసేజ్ అర్ధాంతరంగా వివాహం రద్దు చేసుకొనేలా చేసింది. వధువ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

marriage stopped with a girl friend message in Warangal.Bharat srinivas love a girl sunita, but he didn't marry her, Sunita messege to bride about bharatsrinivas. then marriage cancelled.